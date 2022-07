Covid, continua il boom di contagi, 792 casi in provincia

CREMONA - Continua imperterrito il boom di contagi: sono 18.180 i nuovi positivi registrati in regione nelle ultime 24 ore (792 nella sola provincia di Cremona) a fronte di 80.565 tamponi effettuati. Il tasso di positività è oggi al 22,5%. Nonostante l'avanzata dei contagi diminuiscono i ricoveri in terapia intensiva di 2 unità, mentre aumentano di solo 5 unità i ricoveri in reparti ordinari. I nuovi decessi registrati in regione sono 28, nessuno nella provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA