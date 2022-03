Incendio sul balcone al terzo piano di una palazzina

PANDINO - Fiamme sul balcone al terzo piano di una palazzina in via Nicolò Greco a Pandino. L'intervento di un poliziotto eroe di nome Vincenzo Giorgio, che ha dato l'allarme a tutto il condominio, ha permesso l'intervento dei vigli del fuoco che hanno spento l'incendio. Sconosciute ancora le cause del rogo. L'appartamento è danneggiato ma non ha riportato danni ingenti.