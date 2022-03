Incendio sul balcone, famiglia salvata da poliziotto eroe

PANDINO - Incendio stanotte sul balcone di un appartamento al terzo piano di una delle palazzine in via Nicolò Greco. L’intero stabile – che ospita 14 abitazioni - è stato evacuato in via precauzionale per consentire l’intervento dei vigili del fuoco ed evitare danni causati dal fumo. «Eravamo a letto da ore, probabilmente non ci saremmo accorti di nulla se un passante, notando le fiamme non avesse dato l'allarme suonando i campanelli e svegliando tutto il palazzo» hanno raccontato i proprietari. Il passante altro non era che il poliziotto Vincenzo Giorgio, che ha visto le fiamme dalla strada e ha scavalcato due recinsioni per dare l'allarme ai condomini. Mistero, almeno per ora, sulle cause che hanno scatenato il rogo che in breve tempo ha bruciato quanto c'era sul balcone, compresa una panchina di legno e fatto esplodere i vetri della porta finestra che dà sulla zona giorno.

La famiglia è riuscita a mettersi in salvo sul pianerottolo, i genitori sono rientrati solo per qualche secondo per recuperare giubbotti e scarpe, prima di scendere in strada, come hanno fatto gli altri residenti. Impegnati a Spino d’Adda, per un intervento su un’auto in sosta andata a fuoco intorno alle 23, i vigili del fuoco del distaccamento di Crema sono arrivati in pochi minuti in via Greco. Saliti al terzo piano in pochi minuti hanno spento le fiamme. L'appartamento è danneggiato, con il fumo che ha intaccato anche l'interno, ma fortunatamente è agibile. Concluse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, è stato possibile far rientrare in casa anche le altre famiglie.