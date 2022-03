Calcio: a Vercelli pareggio in rimonta, una buona Pergolettese muove la classifica

VERCELLI - E' finita 1-1 la partita a Vercelli tra la Pergolettese e i padroni di casa. Un pareggio equo: le squadre si sono affrontate a viso aperto, con parecchi capovolgimenti di fronte, diverse occasioni. La Pro Vercelli è passata in vantaggio dopo soli 2' di gioco con la conclusione di Bruzzaniti che ha pescato in centro area Panico in posizione sospetta. Per il giocatore piemontese non è stato difficile battere Soncin che è stato molto bravo poi ad opporsi a due tentativi ravvicinati degli avversari.

Il pareggio della Pergolettese è arrivato al 20' del primo tempo: bell'azione iniziata da Villa, rifinita da Morello con un cross per la testa di Scardina, che in elevazione ha sovrastato Auriletto e ha battuto Valentini.

Vivace e combattuta anche la ripresa, ma il punteggio non è più cambiato. Un punto buono per la Pergolettese che colleziona il quarto risultato utile consecutivo.