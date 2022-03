Calcio, la Pergolettese va di corsa: battuta la Giana

CREMA - Importante vittoria della Pergolettese che supera per 2 a 0 la Giana con una rete per tempo: la prima dopo 6 minuti realizzata da Lucenti, che mette in porta un colpo di testa di Zennaro; la seconda nella ripresa realizzata di testa da Varas su cross di Bariti. Una vittoria che non è mai stata in discussione: il Pergo ha giocato meglio dei suoi avversari, ha rallentato un po' dopo il primo gol lasciando il palleggio alla Giana e rischiando in una sola occasione sulla conclusione centrale di Palazzolo parata poi da Soncin. I gialloblù hanno avuto anche un paio di occasioni per arrotondare il risultato.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/EDOARDO GRAMIGNOLI