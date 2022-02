Calcio, il Crema mette la quarta

GIUSSANO - Il Crema scende in campo allo stadio Borgonovo di Giussano con la fascia di lutto al braccio. Un segnale fortemente voluto dal presidente Enrico Zucchi per onorare il ricordo del nostro giornalista Matteo Berselli in un fine settimana che ha visto tutte le formazioni agonistiche nerobianche del settore giovanile iniziare le partite con il minuto di silenzio commemorativo.

LA PARTITA.

I nerobianchi a Giussano ottengono il quarto successo consecutivo con un netto miglioramento in classifica che porta la squadra di Bellinzaghi ad occupare saldamente la fascia mediana del girone. Un’ascesa tanto inarrestabile quanto sorprendente se si considera che all’inizio del girone di ritorno il Crema risultava tra le formazioni in lotta per la retrocessione. Ma nelle ultime settimane le cose sono radicalmente cambiate e anche oggi, contro un avversario insidioso e affamato di punti, i giocatori cremini hanno dimostrato una solida capacità di gioco e di carattere. E così la partita a Giussano viene archiviata con il risultato di 2 a 1 per i nerobianchi.