Calcio serie D, il Crema cala il tris: Caratese sconfitta 2-1

CREMA - Il Crema cala il tris. Grazie al terzo successo consecutivo (il secondo al Voltini) la squadra di Bellinzaghi ora si posiziona a metà classifica, scavando un solco rassicurante sulla zona playout. I nerobianchi hanno battuto per 2-1 la Folgore Caratese, che prima del fischio d'inizio aveva 10 punti di vantaggio in classifica. La differenza, in realtà, non si è affatto vista, tanto che il Crema ha dominato per larghi tratti del match.

Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, ma in campo si sono visti solo i padroni di casa. L'infortunio di Bia ha richiesto qualche tempo per l'assestamento, ma tra l'11 e il 14' della ripresa è maturato l'uno-due vincente. Il primo gol è stato segnato da Ferretti con uno straordinario colpo di testa, mentre il raddoppio è arrivato con un tiro-cross deviato di Cerri. Il Crema ha più volte provato ad arrotondare, sfiorando il 3-0 con Ferretti, Mandelli e Bertelli. A cinque dalla fine il diagonale vincente di Alma ha riaperto il risultato animando i minuti finali. Fino al triplice fischio, però, il Crema non ha più rischiato nulla.