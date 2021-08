Il centrocampista italo-argentino Marcos Nicola Mercado alla Pergolettese

CREMA - L’U.S.Pergolettese comunica l’arrivo nelle fila gialloblu del centrocampista italo-argentino Marcos Nicola Mercado. Nato a Santa Fe il 1 marzo del 2002, ha mosso i primi passi calcistici nel settore giovanile del San Cristòbal. Per poi passare nelle fila dal Colòn, dove è rimasto per 5 anni. Segnalato tra i giovani più interessanti della sua annata, ha deciso di sorvolare l’oceano e accettare le offerte del Pescara, serie B, che lo ha inserito nella formazione Primavera 1 dove ha disputato lo scorso campionato, collezionando in totale 18 presenze con 2 reti.

Dalla Primavera dell’Inter arriva alla Pergolettese l’attaccante, figlio d’arte, Matias Fonseca. Nato a Napoli il 12 marzo 2001, è cresciuto nelle giovanili del Como dove è stato notato e poi tesserato dall’Inter nel 2016. Il suo percorso nelle giovanili del club milanese lo ha visto, anno dopo anno, passare dalle giovanili all’U17, poi l’U18 e nella scorsa stagione nell’U19 allenata da Armando Madonna. Il suo score personale parla di 4 gol realizzate nella Uefa Youth League (3 nella gara contro il Borussia Dortmund), 13 con l’Under 17 e 13 la scorsa stagione nell’Under 19, in 34 gare disputate.