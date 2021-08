Pergolettese esordio da dimenticare, la Juventus 23 passa al Voltini

CREMA - Esordio con sconfitta per la Pergolettese che perde in casa per 2 a 1 contro la Juventus. Primo tempo equilibrato e con scarse emozioni fino al gol di Miretti viziato da un precedente fallo su Girelli non ravvisato dall'arbitro. Ripresa vivace con pareggio gialloblù con Zennaro e raddoppio piemontese con il neo centrato Brighenti.

IL TABELLINO

RETI: p.t. 37' Miretti (J); s.t. 13' Zennaro(P), 28' Brighenti (J)

PERGOLETTESE (4-3-3): Soncin; Piccardo (29' pt Girelli), Lucenti, Lambrughi, Villa; Varas, Arini, Zennaro (21'st Palermo, dal 24? st Perseu), Bariti, Guiu Vilanova (21'st Moreo), Morello. A disp. Labruzzo, Ferrara, Alari, Bresciani, Cancello, Vitalucci, Faini, Verzeni. All. Lucchini Stefano

JUVENTUS U23 (4-3-3): Isarel; Barbieri, Poli, De Winter, Anzolin (37'st Ntenda); Sersanti, Leone (17'st Zuelli), Miretti; Soule (17''st Ake'), Cudrig (24'st Pecorino), Sekulov (24'st Brighenti). A disp. Garofani, Raina, Leo, Stramaccioni, Riccio, Palumbo, Clemenza. All. Zauli Lamberto

ARBITRO: Djurdjevic Aleksandar della sez. di Trieste

AMMONITI: Lambrughi, Poli, Soule, Zuelli, Ake'

NOTE: giornata soleggiata. Temp. 27°. Terreno in perfette condizioni. Angoli 8 - 1. Rec. 2',5'. Spett. 570.

FOTO: FOTOLIVE/EDOARDO GRAMIGNOLI