Motobenedizione in piazza della Chiesa

AGNADELLO - Tornano a rombare i motori. Sono quelli delle moto dei centauri dell’associazione Sgagna Manüber, che raggruppa gli appassionati agnadellesi e non dei bolidi a due ruote. Tanti di loro nella tarda mattinata di ieri si sono ritrovati in piazza Della Chiesa per la «Motobenedizione», tradizionale evento che dà ufficialmente inizio alla stagione di uscite sul territorio del sodalizio guidato dal presidente Raffaele Morandi.



Erano due anni che l’appuntamento con l’acquasanta mancava per gli Sgagna Manüber. Nel 2020, in piena emergenza sanitaria, la benedizione venne annullata e così anche nel 2021, di nuovo per la pandemia in versione seconda ondata. I motociclisti si sono dati appuntamento nel cuore di Agnadello, dove i cittadini hanno potuto ammirare decine di motociclette parcheggiate: modelli che sono sintesi delle svariate passioni che compongono l’universo-motociclistico, dalle mitiche Harley fino alle versioni più prettamente turistiche.



Qualcuno di ha seguito la messa delle 10.30 nella chiesa parrocchiale, altri, invece, hanno atteso fuori. Al termine della funzione, attorno alle 11.30, il parroco don Marco Leggio, assistito dai ministranti della parrocchia, ha benedetto le moto e i centauri, che successivamente hanno posato davanti a San Vittore Martire per la foto di gruppo a ricordo del momento. Una giornata importante, perché, se è vero che l’attività degli Sgagna Manüber è pressoché continua, è anche vero che la Motobenedizione costituisce un segnale di ritorno a quella normalità che negli ultimi due anni sembrava perduta. A seguire, tutti in sella per un motogiro di una trentina di chilometri lungo le strade dell’Alto Cremasco e della Bassa Bergamasca con meta finale il ristorante Del Pellegrino, presso il santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio, per l’immancabile pranzo sociale.



Gli Sgagna Manüber sono nati quattordici anni fa costituendosi come associazione no profit con Cecilio «Cilio» Tironi come primo presidente. L’evento di debutto fu una gita sulla montagne bergamasche a Zambla Alta, che ogni anno viene ricordato con una gita sul posto. Da allora, il gruppo non ha mai smesso di fare beneficenza, sia ad Agnadello che nel territorio. Sono stati aiutati ospedali, scuole, asili, associazioni ed è nata anche una collaborazione con la Bcc-Cassa Rurale di Caravaggio, Adda e Cremasco per un progetto di aiuto ai missionari e ai bambini nei Paesi più poveri del mondo. Quest’anno è in programma anche il ritorno della «Sgagna Manüber Fest», la festa sociale — naturalmente a scopo benefico — in programma dal 9 all’11 giugno prossimi.