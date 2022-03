Baby Cristian Borrelli tra nazionale e ranch di Valentino Rossi

TRESCORE CREMASCO - Grandi novità per Cristian Borrelli. Il dodicenne motociclista di Trescore Cremasco, a due mesi dall’inizio del campionato, è impegnato in una nuova affascinante sfida e sta vivendo una bellissima esperienza. È infatti entrato nei «Talenti Azzurri», un progetto della Federazione Motociclistica Italiana, nato per favorire la crescita di giovani piloti. Cristian è stato selezionato per rientrare in una ristretta cerchia di 22 piloti in tutta Italia nel settore velocità, per seguire i corsi di questa sorta di accademia. Solo due per altro fanno parte della sua categoria, ovvero quella compresa tra i 12 e i 18 anni.

Cristian ha iniziato a gennaio, proprio il mese in cui ha compiuto 12 anni, quello che sarà un anno di percorso, fatto di allenamenti con i tecnici federali e lezioni teoriche. Il «corso» si tiene per lo più a Misano e vi prendono parte i migliori prospetti italiani. Tra le tante splendide opportunità di questa esperienza, anche quella di trascorrere una giornata, per una sorta di stage, al Ranch di Valentino Rossi. Ma gli impegni di Cristian non finiscono qui. Oltre a quelli scolastici, quest’anno Cristian frequenta la prima media, ci sono anche quelli legati alla preparazione del prossimo campionato. Borrelli proseguirà l’impegno con il suo Team, il Paf e correrà in una categoria superiore rispetto alla scorsa stagione.

Dalla 160 infatti, passerà alla Ohvale Gp2 190, moto data in concessione proprio dalla Federazione, ai talenti azzurri. La prima gara è in programma il prossimo 22 maggio, a Magione. Cristian parte con la solita voglia e determinazione di dominare il campionato, anche se quest’anno deve fare i conti con un handicap. Si è rotto una mano a febbraio in un incidente domestico. Una frattura scomposta da operare, ma che Borrelli sta curando con il fisioterapista perchè non vuole perdere la stagione. Per questo stringerà i denti e correrà in queste condizioni almeno fino alla fine del campionato. Un problema non da poco, ma che il talento cremasco siamo convinti, sopperirà con la consueta classe.