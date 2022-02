Doposcuola sportivo in oratorio, energia e movimento per bambini dai 3 ai 14 anni

SALVIROLA - Dopo due anni di divieti, ristrettezze e limitazioni varie che hanno mortificato e assopito la naturale tendenza dei bambini e dei ragazzi alla libertà di movimento e di gioco, emerge la necessità di fare qualcosa per aiutarli a riappropriarsi del loro tempo e ad esprimere le loro energie fisiche e mentali. Questo senza intaccare l’impegno scolastico, anzi integrandolo, proprio per consentire di esprimere al meglio le attitudini personali.

Il parroco don Giancarlo Scotti, sensibile al problema, ha deciso così di promuovere un'iniziativa, in collaborazione con l’associazione Red&Blue e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, finalizzata a consentire a bambini e ragazzi da 5 a 14 anni di vivere in modo nuovo il post scuola in oratorio. L’idea è sfociata in un progetto che prevede un laboratorio sportivo per ragazzi da 6 a 14 anni (scuole elementare e media) ed uno di motricità per bambini a 3 a 5 anni (asilo) oltre ad uno spazio compiti per ragazzi dai 6 ai 14 anni.

I partecipanti saranno coinvolti in una attività ludica nuova e coinvolgente che li aiuterà a crescere in maniera armonica ed in una condizione di benessere fisico e mentale. Le attività saranno condotte da professionisti del mondo sportivo, affiancati da giovani del paese. Per fare conoscere il progetto e sensibilizzare mamme, papà ed educatori la parrocchia e l’oratorio don Bosco di Salvirola hanno programmato un ‘Open day’ per ven