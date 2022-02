Nuovo asilo nido al posto della vecchia scuola elementare

CREMOSANO - Un asilo nido al posto dell’attuale scuola elementare “Angelo Spini” che sarà libera fra pochi mesi, quando verrà aperta la nuova sede della primaria, di fronte all’oratorio parrocchiale, ormai quasi pronta. È l’idea dell’amministrazione comunale per rispondere ad un’esigenza, quella delle giovani coppie con neonati o con bimbi piccoli, molto sentita in paese. Non a caso a Cremosano c’è un micronido, situato sopra la scuola materna e gestito su incarico comunale da una cooperativa, che avendo solo undici posti ha dovuto già collocare in lista d’attesa alcune domande d’iscrizione.

"Abbiamo deciso – spiega il sindaco Marco Fornaroli - di partecipare ad un bando del PNRR per l’edilizia scolastica con scadenza 28 febbraio che elargisce contributi fino al 100% della spesa per la manutenzione straordinaria o la costruzione ex novo di scuole, palestre ed asili nido. Per aumentare il punteggio che andremo a conseguire abbiamo anche partecipato ad una manifestazione d’interesse promossa dalla Regione a fine dicembre sempre in questo ambito, che dà diritto ad un bonus di 10 punti”.

L’idea dell’amministrazione è di demolire la “Angelo Spini”, prossima a diventare la vecchia “Spini”, e su quel sedime costruirvi l’asilo nido che più o meno costerà 900.000 euro. “Anche la spesa per la demolizione della struttura esistente – prosegue Fornaroli - rientra nel finanziamento del bando. In una porzione di quell’area costruiremmo il nuovo asilo nido mentre la parte restante rimarrebbe a disposizione per destinazioni future non ancora stabilite e che vorremmo condividere con la cittadinanza. Abbiamo incaricato lo studio piemontese dell’architetto Fulvio Bachiorrini di predisporre uno studio di fattibilità che allegheremo alla domanda di partecipazione al bando. Ho un incontro con il tecnico proprio nei prossimi giorni. Abbiamo scelto lui perché segue i lavori della scuola elementare nuova e conosce quindi la situazione del nostro Comune per quel che riguarda gli immobili scolastici. Quello che è stato chiesto all’architetto è un progetto di un edificio che ci consenta di aggiungerne altri di volta in volta, come se si trattasse di una struttura modulare. Abbiamo messo al corrente di questa intenzione anche il gruppo di minoranza consiliare Vivi Cremosano, proprio perché vogliamo essere il più trasparenti possibile mentre non abbiamo organizzato momenti informativi con la cittadinanza a causa dei tempi stretti che abbiamo per poterci muovere”.

Intanto, come accennato dal sindaco, la nuova scuola elementare è ormai conclusa. Mancano solo alcune finiture interne ed i collaudi, dopodiché Comune ed istituto comprensivo di Trescore potranno pensare alla data di apertura.