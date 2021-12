Pergolettese raggiunta nel recupero: col Mantova pareggio amaro

CREMA - Sfuma all'ultimo secondo del quarto minuto di recupero la vittoria della Pergolettese che, per l'andamento della gara, sarebbe stata meritata. E invece la partita contro il Mantova giocata al Voltini è terminata 1-1.

AMARO IN BOCCA. Un vero peccato per i gialloblu di mister Lucchini che avevano condotto la partita molto bene. Dopo un sostanziale equilibrio nel primo tempo, la Pergolettese aveva dominato la ripresa: il vantaggio della Pergolettese era arrivato al 17' del secondo tempo con un tiro spiovente di Gennaro.

Il pareggio del Mantova è arrivato in modo rocambolesco al 94': una palla respinta dalla difesa è stata riconquistata da Pinto che ha calciato da oltre 20 metri, lo spiovente ha colpito la traversa e poi è rimbalzato sulla schiena di Galeotti ed è finito in porta. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca alla Pergolettese che avrebbe meritato l'intera posta in palio.

FOTOGALLERY: FOTOLIVE/EDOARDO GRAMIGNOLI