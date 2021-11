La Pergolettese rimedia sei sberle dalla Feralpi Salò

SALÒ - Sei a zero: la Pergolettese rimedia una durissima sconfitta contro la Feralpi Salò. La partita non è praticamente mai iniziata, dominata in lungo e in largo dai padroni di casa, andati in gol per la prima volta dopo 16 minuti con Legati; poi sono arrivate due marcature di Balestrero in rapida successione (al 27' e al 35') prima della quarta rete firmata da Miracoli, al 43'. Nella ripresa il match ha vissuto una lunga fase di stanca, dominata dalle sostituzioni. Ma negli ultimi tre minuti la Feralpi Salò è andata a segno altre due volte con Guerra, che ha fissato il risultato sul più dei pesante dei punteggi tennistici. A sigillare una batosta da dimenticare in fretta per la squadra gialloblù.