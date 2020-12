Panariello: 'Il 13 tutti in edicola, in regalo con La Provincia il calendario di Fondazione Sospiro'

CREMONA (3 dicembre 2020) - «Lo vogliamo considerare un faro da puntare sui diritti e sulle risorse delle meravigliose persone con disabilità»: Giorgio Panariello parla dal soggiorno di casa, col ficus già illuminato dalle lucine di Natale alle sue spalle. Non ha dubbi e non devono averne neppure i cremonesi: da domenica 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, sarà in edicola, in regalo, con La Provincia il calendario di Fondazione Sospiro, o meglio il calendario di Cremona e dei cremonesi. Il calendario come sempre è gratuito, grazie alla disponibilità e alla generosità di tutti coloro che hanno collaborato alla sua realizzazione e alla sua distribuzione.

