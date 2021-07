Jamuni McNeace è il nuovo centro della Vanoli

CREMONA - La Vanoli ha il suo nuovo centro. Si tratta di Jamuni McNeace, atleta clamoroso in arrivo dal campionato tedesco. Un americano dotato di grande esplosività, di fatto un nuovo Marcus Lee. Ne ricalcherà il ruolo e anche le caratteristiche, quindi quello che ci aspetterà sarà un giocatore capace di chiudere al ferro con grande energia. Insomma, se ci eravamo appassionati agli alley-oop tra Poeta e Lee, ci possiamo augurare le la musica possa rimanere la stessa. Per altro McNeace sembra un giocatore dotato di movimenti spalle a canestro e non solo un finalizzatore. A 25 anni ha già avuto esperienze europee importanti con la maglia dei Hakro Merlins Crailsheim. Fisico massiccio ha tutte le caratteristiche per diventare un piccolo crack di mercato.



Centro di 208 cm per 101 kg, Jamuni nasce il 25 marzo 1996 a Decatur, contea di Macon in Illinois. Primo di tre figli, inizia a giocare a basket dal secondo anno di High School alla Allen High School in Texas, facendo parte, contemporaneamente, anche della squadra di football come outside linebacker e tight end. Disputa la sua prima stagione da professionista in Finlandia con la squadra dei Salon Vilpas Vikings chiudendo i 34 incontri in cui è sceso sul parquet a 11.9 punti, 6.8 rimbalzi, 1.6 assist e 1.2 stoppate con il 59.2% dal campo. Il 2020/2021 lo vede trasferirsi in Germania dove, con la maglia dei Crailsheim Merlins, gioca 30 gare di Bbl a 9.2 punti e 4.4 rimbalzi con il 68.2% dal campo (5° posto in campionato, eliminati nei quarti di finale playoff dal Bayern Monaco) e 3 incontri di Coppa di Germania chiusi a 6.7 punti e 5.3 rimbalzi di media.