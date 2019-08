Pergolettese sconfitta dalla Juve U23 per 2-0

ALESSANDRIA (4 agosto 2019) - Debutto con sconfitta per la Pergolettese, che si fa superare per 2 a 0 dalla Juventus Under 23 nel primo turno del girone eliminatorio della Coppa Italia. In formazione rimaneggiata, l’équipe cremasca perde il confronto con un avversario parso già più pimpante e con un assetto di squadra più solido. Il risultato si decide nel primo tempo, nel giro di quattro minuti, quando i bianconeri vanno a segno con Beruatto e Touré. In difficoltà sul piano del gioco, i gialloblù potrebbero comunque tenere viva la gara, se Bortoluz non sbagliasse due reti a tu per tu col portiere.

