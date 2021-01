VIDEO L'Hallelujah di Cohen suonato all'harmonium nella neve: Alessandro Agazzi emoziona di nuovo

CREDERA RUBBIANO (15 gennaio 2021) - Nuovo video del pianista di Credera Rubbiano Alessandro Agazzi. Un augurio per il 2021 con l'Hallelujah di Leonard Cohen suonato all'harmonium nella neve, nelle campagne di Credera. Un messaggio di speranza, per rappresentare tanto la solitudine di questi giorni, ma anche l'auspicio di una rinascita. Il video è stato realizzato insieme ai videomaker Marco Caravaggi e Federico De Maestri. I video precedenti erano stati realizzati lungo il Canale Vacchelli al tramonto (per la nonna guarita dal Covid) e al Sarius al Lago (in mezzo al laghetto) a Sergnano.