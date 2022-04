Scontro tra auto, 43enne trasportato in ospedale a Cremona in eliambulanza

SPINO D'ADDA - Grave incidente sulla vecchia Paullese, all'altezza dell'incrocio con via Parma che porta nella zona industriale del paese. Ferito un 43enne egiziano al volante di una Toyota Corolla Verso e trasportato in eliambulanza all'Ospedale Maggiore di Cremona. Cure mediche necessarie anche per il 23enne che era al volante di una Peugeot 206 vecchio modello. Quest'ultimo è stato trasferito in ambulanza all'Ospedale Maggiore di Crema.

Dei rilievi si sono occupati gli agenti della Polizia stradale di Crema. Sul posto anche i vigili del fuoco. La vecchia Paullese è rimasta interrotta nel tratto tra l'incrocio di viale Vittoria e lo svincolo per Milano proprio per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso. L'elicottero del 118 decollato da Brescia è atterrato in un terreno agricolo a fianco della strada. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente.