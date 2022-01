PIERANICA - Rientro a scuola nella nuova sede per gli alunni della primaria di Pieranica-Quintano, plesso facente capo all'istituto comprensivo di Trescore.

Si è tenuta infatti stamattina, nel primo giorno di apertura dopo le vacanze di Natale, l'inaugurazione (informale, in attesa di quella ufficiale prevista in primavera) della nuova struttura da 3 milioni di euro, realizzata dal Comune nell'area comunale di via Don Dominoni.

NEL PLESSO OLTRE 90 ALUNNI.

Scortati dai volontari del paese, dagli uomini del gruppo di protezione civile "Lo Sparviere" e dalle loro insegnanti, gli oltre novanta alunni del plesso hanno raggiunto a piedi, in corteo ed opportunamente distanziati, la loro nuova scuola, partendo da quella "vecchia" di via Marconi. Lí, dopo la benedizione impartita dal parroco don Piero Lunghi, il sindaco di Pieranica Valter Raimondi ha effettuato il taglio del nastro tenuto fra le mani da una bambina in rappresentanza di Pieranica, Anita Pianta, e da un bambino in rappresentanza di Quintano, Nicolò De Marchi.

Alla breve cerimonia hanno presenziato la dirigente dell'istituto comprensivo di Trescore Albertina Ricciardi, gli assessori della giunta pieranichese ed il sindaco di Quintano Elisa Guercilena.

Quanto all'ormai ex scuola elementare, dopo che sarà stata opportunamente adattata ai nuovi scopi, diventerà sede della biblioteca e di un centro diurno per anziani.