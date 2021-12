Emergenze e vittorie negli scatti di PhotoAnsa21

ROMA - Si rinnova il consueto appuntamento con il Photoansa 2021, il libro fotografico che raccoglie, negli scatti dei fotografi dell'ANSA, le immagini più significative dell'anno che sta finendo. Le immagini dell'Italia in fila per la vaccinazione, dell'approdo al governo di Mario Draghi, ma soprattutto gli scatti che raccontano le vittorie azzurre alle Olimpiadi e ai campionati europei di calcio sono stati protagonisti della presentazione del Photoansa 2021 al museo Maxxi di Roma. Con il libro fotografico dell'ANSA anche quest'anno la grande cronaca italiana e internazionale con 365 fotografie scattate in Italia e nel mondo dai suoi reporter.

Ospiti dell'evento - intervistati dal direttore dell'agenzia Luigi Contu insieme ai giornalisti Maria Emilia Bonaccorso, Tiziana Torrisi e Piercarlo Presutti - il vincitore della finale olimpica dei 100 metri Marcell Jacobs, le medagliate paralimpiche Ambra Sabatini e Monica Contrafatto, il ct della nazionale Roberto Mancini, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la direttrice del laboratorio di virologia dell'ospedale Spallanzani di Roma Anna Rosa Garbuglia e il premio Nobel Giorgio Parisi con un videomessaggio.