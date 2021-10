In moto tampona auto, a Dovera gravi traumi per un centauro

DOVERA - Tamponamento tra una moto e una macchina questa mattina prima delle 8 in via Lodi a Dovera. Ad avere la peggio il motociclista, che ha riportato vari traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Ferito anche l'autista della vettura tamponata. Sul posto sono immediatamente giunte l'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa Italiana e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi dell'incidente e capirne la dinamica. Da una prima ricostruzione, sembra che il centauro fosse in fase di sorpasso - a forte velocità - di un camion e, in fase di conclusione della manovra, improvvisamente si sarebbe ritrovato davanti la Fiat Punto bianca, non riuscendo ad evitare il forte impatto. Chiesto l'intervento dell'elisoccorso partito da Milano, con il motociclista che ha riportato ferite alla testa e alla schiena. La strada è bloccata per almeno due chilometri di distanza, dall'ingresso della Paullese verso l'abitato di Dovera.

FOTO E VIDEO: FOTOLIVE/MASSIMO MARINONI