«Allattamento materno, tanti i benefici»

CREMONA - Torna l’appuntamento domenicale con la video rubrica dedicata alla salute «Il medico risponde». Protagonista di questa puntata è l’allattamento materno, proprio mentre è in corso (fino al 7 ottobre) la settimana mondiale dedicata a uno dei gesti naturali più potenti e simbolici che esistano.

A rispondere alle nostre domande è la dottoressa Enrica Ronca, responsabile del Consultorio di Cremona.

«Allattare al seno è la scelta più orientata alla salute che ogni mamma può compiere anche durante la pandemia da Covid. E proprio durante la settimana dedicata all’allattamento materno, il compito degli specialisti è quello di rassicurare le neo e future mamme, perché nutrire al seno il proprio piccolo è sempre la soluzione migliore».

Ed è molto basso il rischio per il neonato di essere contagiato dalla propria mamma che lo partorisce essendo positiva al Covid. Senza contare che i benefici sono di gran lunga superiori ai rischi: «Il tema della settimana è proprio la vaccinazione Covid in gravidanza e durante l’allattamento - sottolinea la dottoressa Ronca -. Sui social dell’Asst si possono trovare testimonianze di neo mamme che hanno affrontato quest’esperienza, i pareri dei professionisti che cercheranno di aiutare a sciogliere un po’ i dubbi che sono molti. Vogliamo ascoltare le mamme vissuti, le loro perplessità, possiamo dare le informazioni alle altre donne che si trovano in questa delicata situazione».

La pandemia ha cambiato in modo importante l’atteggiamento delle donne. Sono aumentate le ansie, le fragilità delle donne. E il distanziamento ha cambiato il loro comportamento. I servizi e i consultori hanno continuato a funzionare anche durante il periodo pandemico - con attività da remoto -, diventando ancora più di prima un punto di riferimento importante per le donne, soprattutto nei primi giorni dopo la nascita del bambino, perché il contatto con i servizi aiuta a risolvere piccoli problemi gestionali.

La video rubrica dedicata alla salute - in collaborazione con l’Asst di Cremona - tratta tutte le settimane un argomento specifico con l’aiuto di uno specialista. Informazioni sul Consultorio di Cremona sul sito (www.asst-cremona.it).