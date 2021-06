Fontana: "Gestione Covid? Ci giudicheranno i nostri figli"

CREMONA - Nella sua visita cremonese, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha fatto tappa alla redazione de "La provincia di Cremona e Cremona" per rilasciare un'intervista al direttore Marco Bencivenga. Il governatore lombardo si è mosso a tutto tondo, partendo dall'incubo della pandemia per arrivare al sogno della rinascita. Da 'disegnare' attraverso un piano dettagliato di strategie ed azioni che prevede investimenti ingenti in tutto il territorio regionale. In provincia di Cremona sono confermati i progetti dell'autostrada Cr-Mn, il raddoppio della linea ferroviaria per Milano, la costruzione del nuovo ospedale nel capoluogo e la realizzazione della Presst a Crema. Fontana, accompagnato dal consigliere regionale Federico Lena, è stato accolto dal presidente della Società Editoriale Cremonese, Riccardo Crotti, insieme al suo vice, Amedeo Ardigò.