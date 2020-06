VIDEO Incontro on line con il vice ministro all'Economia

CREMONA (5 giugno 2020) - L’Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona organizza un incontro online con il vice ministro dell’Economia, Antonio Misiani. L’appuntamento, voluto da dirigente dell’Ust Fabio Molinari, è rivolto agli studenti del territorio ma è aperta a chiunque sia interessato a un confronto focalizzato sulle manovre economiche per affrontare il post lockdown e sulle previsioni di ripresa del Paese. Chiunque potrà rivolgere domande al vice ministro tramite la chat. «Siamo lieti e onorati di poter offrire agli studenti e alla cittadinanza l’opportunità di dialogare con il senatore Misiani - commenta Molinari -. Nell’incontro verranno toccati i nodi più stringenti per il futuro dell’Italia, che sta uscendo dell’emergenza sanitaria ed è chiamata ad affrontare sfide cruciali per ridisegnare il proprio orizzonte sociale ed economico, sia nel breve che nel lungo periodo».

Antonio Misiani, classe 1968, ha iniziato l’attività politica nella sua Bergamo negli anni Novanta. Nei primi Duemila ha fatto parte della Segreteria regionale dei Democratici di Sinistra e nel 2004 è stato nominato segretario provinciale dei DS bergamaschi. Alle elezioni politiche del 2006 è stato eletto alla Camera dei deputati nelle liste de L’Ulivo. Da allora ha sempre fatto parte del Parlamento: nel 2018 è stato eletto senatore nelle liste del Partito Democratico. In Senato è capogruppo del PD in Commissione Bilancio.

