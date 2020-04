CREMONA (24 aprile 2020) - Oggi il video Avevamo una gran voglia di libertà, volevamo ricominciare a vivere in pace sarà inviato alle scuole da Ilde Bottoli, responsabile del progetto Essere Cittadini Europei. Percorsi per una Memoria europea attiva. Si tratta di una riflessione in parole e musica sull’anniversario del 75° della Liberazione, coniugando i termini resistenza e resilienza. A realizzare e recitare il testo che unisce la testimonianza di Mario, 95enne riportata nel volume Costituzione la legge degli italiani, a cura di Mario Lodi e una riflessione sullo stato presente è Mattia Cabrini della Compagnia dei Piccoli, l’aspetto coreutico è affidato a Sara Tadina, mentre l’aspetto musicale ha come protagonisti: Anna Ruggeri (voce), Tommaso Ruggeri (produzione, batteria, cori) e Giacomo Ruggeri (produzione, chitarre, cori). Il montaggio, editing, regia video sono di Daniele Scotti. Avevamo una gran voglia di libertà, volevamo ricominciare a vivere in pace è un video che in pochi minuti vuole gettare un ponte tra la Liberazione e l’oggi. Si parte dalla libera rielaborazione di una lettera di un ragazzo che aveva poco più di 20 anni nel 1945 fino ad offrire suggestioni sul nostro presente.

