VIDEO La Polizia ha un messaggio per l'Italia: "Siamo dalla stessa parte"

"Siamo tutti uguali e liberi solo rispettando la legge. Saremo al sicuro tutti solo restando a casa il tempo necessario, tu non sei solo. Noi non siamo soli. E dalla stessa parte". È il significato del video spot diffuso sul proprio sito ufficiale dalla Polizia di Stato, per responsabilizzare i cittadini sul rispetto delle misure contro la diffusione del contagio da Coronavirus.

