«Identità e futuro», anche Conte ai 100 anni di Confagricoltura

ROMA (31 gennaio 2020) - Richiamandosi ad Einaudi e all’esigenza di cambiamento del Paese, del mondo della campagna e dell’Organizzazione degli imprenditori agricoli, Massimiliano Giansanti, ha aperto i lavori della due giorni a Roma, oggi e domani 1 febbraio a Villa Blanc, “Identità e futuro”, il primo degli eventi previsti nell’anno del Centenario di Confagricoltura.

Ha detto il presidente di Confagricoltura: “Voglio rifarmi alle parole di Luigi Einaudi, nel 1957, in occasione dell’apertura del corso annuale dell’Accademia dei Georgofili. ‘La viva esigenza del mondo agrario, antica e moderna, è quella del rinnovamento continuo – affermò il grande statista -. Le mutazioni non avranno tregua’. A distanza di tanti anni, quelle parole riflettono in pieno lo spirito che ha animato e continuerà ad animare i nostri imprenditori e l’azione sindacale della nostra Organizzazione”.

Confagricoltura celebra i cento anni dalla fondazione e lo fa guardando al futuro, con un primo appuntamento realizzato con Luiss Business School, che ha riunito - alla presenza anche del premier Giuseppe Conte - rappresentanti del governo e delle istituzioni, stakeholder, giornalisti, imprenditori e docenti universitari.

