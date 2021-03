La strada come un ring: scoppio di violenza tra ragazzini

CREMA (5 marzo 2021) - È una sequenza dai contorni brutali, quella pubblicata sui social nelle ultime ore: un video d’una trentina di secondi, in cui ragazzo si scaglia contro un altro giovanissimo, sferrandogli un pugno tale da scaraventarlo contro la vetrina dell’agenzia di lavoro Men at Work di via Fratelli Bandiera. Con ogni probabilità sono entrambi minorenni e non si tratterebbe dell’unico filmato simile diffuso nell’arco di pochi giorni: in un altro, ad azzuffarsi sarebbero addirittura quattro ragazze.

