VIDEO Invasione di api in piazza Istria e Dalmazia: l'intervento dell'apicoltore

CREMA (19 aprile 2021) - Invasione impressionante di api oggi pomeriggio in centro a Crema. In particolare in piazza Istria e Dalmazia - dietro piazza Duomo, adibita a parcheggio e quindi con molti pedoni di passaggio - è stato segnalato lo sciame recuperato dall'apicoltore Roberto Boffelli, impiegato comunale nel settore Ecologia. Sul posto anche due agenti della Polizia Locale.

