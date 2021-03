VIDEO Parco Bonaldi, una croce al posto dell'albero tagliato

CREMA (14 marzo 2021) - "Protesta" di un gruppo di cremaschi: creato un comitato spontaneo per salvaguardare il parco Bonaldi e i suoi alberi. Hanno simbolicamente piantato delle croci dove, sino a poche settimane orsono, c'erano delle piante, abbattute dal Comune in quanto ritenute pericolose e malate. "Vogliamo tutelare il parco da ulteriori interventi deturpanti", hanno fatto sapere i promotori dell'iniziativa. "Siamo qui anche per denunciare il fatto che sono stati abbattuti oltre 30 esemplari in gran parte ancora in ottima salute". Per il comitato sono intervenute Angela Fiorini, Anna Mainardi e Sabina Manchi, oltre ad altri esponenti.

