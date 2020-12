Arrivati a Crema i vaccini anti-Covid con la Polstrada

CREMA (30 dicembre 2020) - E’ stato consegnato questa mattina, da una pattuglia della Polizia Stradale, il carico di Vaccino Anti-Covid 19, due confezioni contenenti 195 fiale ognuna, cioè 2340 dosi di vaccino, di cui una è disponibile per gli operatori dell’Ospedale Oglio Po di Cremona.

"La nostra Farmacia è stata costantemente in contatto con la Pfeizer, che ha mantenuto il monitoraggio della spedizione sin dalla sua partenza dal magazzino di stoccaggio in Germania, per arrivare ed essere smistato per la consegna agli HUB territoriali a San Rocco al Porto. A partire da domani verranno somministrate le prime dosi ai nostri operatori sanitari del presidio di Crema e Rivolta d’Adda. Sono previste consegne a cadenza settimanale di ulteriori dosi per il proseguimento della campagna vaccinale anti COVID. Inoltre, nella mattinata sono stati consegnati da Regione Lombardia tutti i dispositivi – siringhe, aghi e fisiologica - per la preparazione e somministrazione del vaccino".

