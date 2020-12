AGNADELLO (18 dicembre 2020) - Un video per dire no all’omotransfobia. È stato realizzato su iniziativa di Federica Verduzzo, la trentottenne operaia originaria di Melzo che vive ad Agnadello da dieci anni e che da quattro forma una famiglia “Arcobaleno” con i suoi due figli e la sua compagna Clara Bonizzi. Il video, della durata di poco più di due minuti, realizzato per conto di Federica e Clara dall’amico milanese Maurizio Del Piccolo, mostra una cinquantina di persone, agnadellesi e non, fotografate con in mano dei cartelli o dei disegni recanti le scritte “Agnadello dice no all’omostransfobia” o, più semplicemente nel caso di non residenti, “No all’omostransfobia”. L’iniziativa di Federica e della sua compagna nasce a seguito della polemica generata delle parole del parroco di Agnadello don Mario Martinengo, da lui pronunciate nell’omelia della messa delle 10,30 di domenica 18 ottobre: affrontando il tema della legge contro l’omotransfobia in discussione al parlamento, il sacerdote aveva accennato ai gay pronunciando una frase (“I gay sono malati”) che, riportata dal settimanale locale Cremasco Week in un articolo, ha scatenato il finimondo.

