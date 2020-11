VIDEO La commemorazione del comandante Semeraro: il ricordo del sindaco

CREMA (20 novembre 2020) - Una targa consegnata alla moglie Silvia e alla figlia Eleonora, preceduta dal ricordo del sindaco Stefania Bonaldi e dalle parole del vescovo Daniele Gianotti. Così Crema ha reso omaggio al comandante dei vigili Giuliano Semeraro, scomparso sabato scorso a 63 anni per un tumore. La cerimonia è stata organizzata in piazza Duomo. Presenti gran parte degli agenti della Polizia locale, guidati dal vice comandante Dario Boriani, diversi dipendenti comunali, i componenti della giunta e alcuni consiglieri. Sono intervenuti anche il prefetto Vito Danilo Gagliardi, il vicario del questore di Cremona Corrado Mattana, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri, il tenente colonnello Giuliano Gerbo, il comandante provinciale della guardia di finanza, il colonnello Cesare Maragoni e in rappresentanza del comandante provinciale dei vigili del fuoco, l’ispettore Davide Regonati.

