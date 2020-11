VIDEO Padre Gigi in Cattedrale a Crema

CREMA (17 novembre 2020) - Padre Gigi Maccalli lo ha ribadito oggi in duomo, a Crema, durante la celebrazione della Messa di Ringraziamento per la sua liberazione, programmata dalla diocesi nel giorno del rapimento per continuare a ricordare quell’evento, soprattutto per invocare che siano liberate le altre persone sequestrate - da Al Qaeda o da altri movimenti terroristici - che sono stati ricordati per nome, nazionalità e durata della prigionia. Il vescovo Daniele Gianotti ha presieduto il rito come tante volte nei due anni di prigionia, in Cattedrale o in altre chiese che hanno ospitato gli incontri mensili di preghiera, il giorno 17, ricordando il «movimento» che si è creato per invocare il ritorno di padre Gigi.

