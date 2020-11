VIDEO Incendio di rotoballe domato dai vigili del fuoco

IZANO (14 novembre 2020) - Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in una azienda agricola di Izano, dove a causa di un incendio è andata distrutta una notevole quantità di rotoballe, sistemate all'aperto in un campo e coperte da un telo. Per fortuna non sono state compromesse strutture dell'azienda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO