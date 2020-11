VIDEO L'ultimo saluto a Nocera nella chiesa di San Bernardino

CREMA (9 novembre 2020) - C’erano tanti colleghi in divisa, delle polizie locali di Treviglio, Arcene, Martinengo, Seriate, Cinisello Balsamo, Crema e Cremosano, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, della Croce Rossa e a qualche ex dipendente comunale. E c'erano anche il sindaco di Treviglio Juri Imeri, quello di Terranova dei Passerini (presso il cui Comune lavora la moglie) Alba Resemini, quello di Castel Rozzone Luigi Giovanni Rozzoni e l'assessore Matteo Gramignoli in rappresentanza del Comune di Crema. C'erano il consigliere regionale Matteo Piloni, quello comunale Simone Beretta e l'ex parlamentare Franco Bordo, ma anche l'ex vice questore Daniel Segre. Tutti intervenuti per dare l'estremo saluto, nella chiesa di San Bernardino, a Antonio Nocera, comandante della polizia locale di Treviglio e prima ancora di Crema, scomparso sabato a soli 52 anni. Tutti stretti attorno alla moglie Veronica Dal Lago e alle due figlie Laura e Veronica, di 10 e 12 anni.

