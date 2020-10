VIDEO Le Bancarelle del Forte di Forte dei Marmi

CREMA (18 ottobre 2020) - Il fascino della moda di Forte dei Marmi, perla della Versilia. Centinaia di cremaschi hanno approfittato della terza edizione de Le bancarelle del Forte per fare shopping tra piazza Giovanni XXIII e viale Repubblica. Dopo le fortunate esperienze del 2018 e del 2019, ieri è tornato in città il consorzio che porta in tutte le piazze d’Italia i prodotti che hanno reso famoso il mercato della cittadina toscana: una quarantina gli ambulanti, che sin dalla mattinata hanno allestito i loro stand nella zona di porta Ombriano, chiusa al traffico per l’intera giornata.

