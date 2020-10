VIDEO Via Bacchetta, seminate le aiuole si chiude il cantiere

CREMA (7 ottobre 2020) - La chiusura del cerchio, la conclusione di una vicenda che tra cantieri, polemiche, raccolta firme e sit in di protesta, era cominciata due anni fa. Da oggi gli operai incaricati dal Comune sono impegnati nella semina delle aiuole di via Bacchetta, in particolare nel tratto tra via De Gasperi e via Degli Ostaggi cremaschi, quello interessato dal progetto di riqualificazione voluto dal Comune. Un intervento di abbellimento di questi piccoli appezzamenti di terra che da quasi un anno ospitano gli alberi di giuda, piantumati in sostituzione dei 29 esemplari ad alto fusto, tra cui i bagolari, abbattuti nella primavera 2019. Per lasciare spazio agli operai il Comune ha istituito un divieto di sosta (sui due lati della strada a senso unico sono stati ricavati dei parcheggi per i residenti, oltre ai marciapiede). Contenuti i disagi. Chi vive in via Bacchetta ha potuto comunque uscire e entrare nei passi carrai.

