VIDEO La scena del tamponamento sulla strada provinciale Crema-Lodi

BAGNOLO CREMASCO (1 settembre 2020) - E' di due feriti, per fortuna non gravi, il bilancio del tamponamento avvenuto attorno a mezzogiorno sulla strada provinciale Crema-Lodi. L'impatto è avvenuto tra un furgone della raccolta rifiuti, che stava svoltando, e una vettura. Ferite lievi per l'autista del furgone, di media gravità per l'automobilista; entrambi sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Crema. Sul posto i vigili del fuoco, due ambulanze del 118, un'auto medica e la polstrada che ha effettuato i rilievi. Traffico bloccato e lunghe code.

