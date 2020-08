VIDEO Andrea Tosetti dall'acqua all'aria

CREMA (26 agosto 2020) - Lo stilista cremasco Andrea Tosetti continua il progetto iniziato sott'acqua con un secondo elemento: L'Aria. Location d'eccezione il villaggio operaio di Crespi D'Adda (patrimonio dell'UNESCO) dove Andrea ha concretizzato l'idea della sospensione e del volo.

Non soltanto un abito ma come sempre un messaggio è il fulcro della collezione intitolata Fill Rouge che rappresenta "il filo rosso della speranza e del legame a cui siamo destinati nel percorso della nostra vita, il filo che ci lega al destino" afferma lo stilista."Dare un senso non sempre è semplice ma è quello di cui ora abbiamo bisogno"

L'aria è il secondo elemento che grazie alla modella Valentina Glionna (ballerina professionista), alla maestria del fotografo Juri Ronzoni, al trucco e parrucco di Chiara Monga, alle foto di beckstage di Massimiliano Zetti e al videomaker/dronista Claudio Marinoni, Andrea ha potuto così realizzare l'ennesima "pazza idea" innovativa di sperimentare e presentare un abito unico, elegante ma dal carattere forte per creare speranza.

Lo stilista ha inoltre presentato proprio in questi giorni il suo nuovo sito dove poter visionare tutti i lavori e gli abiti (rigorosamente unici e creati su misura a mano dallo stilista stesso) di tutte le collezioni e delle spose.

AndreaTosettiCollection.com

