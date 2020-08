VIDEO Sabrina, le immagini esclusive trasmesse da 'Ogni Mattina' di TV8 Sky

CREMA (26 agosto 2020) - Ecco il video delle immagini in esclusiva andate in onda questa mattina ad ”Ogni Mattina” di TV8 Sky sul giallo di Crema. Una telecamera ha ripreso l'auto di Sabrina Beccalli, verosimilmente guidata da Alessandro Pasini, arrivare a Vergonzana nel pomeriggio di Ferragosto alle 15 e 11. Passano tre minuti e si vede un uomo in monopattino nel senso opposto di marcia: indossa cappello, bermuda e ciabatte infradito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO