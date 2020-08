VIDEO Crema, paradiso dell'auto elettrica

CREMA (6 agosto 2020) - Per chi possiede un’auto elettrica la città è già un paradiso. Con le tre colonnine presentate oggi dalla società Enercom luce e gas – installate in base a un accordo con il Comune – salgono a cinque gli impianti funzionanti (da anni ci sono già le due centraline nel parcheggio del centro commerciale Gran Rondò). Presto saranno attivate altre cinque postazioni, dunque ci sarà posto per ricaricare altre dieci auto (ogni colonnina ha due prese), da parte della società A2a.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO