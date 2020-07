VIDEO Cambiaghi: «Aiuti economici e maggiore chiarezza, a queste richieste daremo risposte concrete»

CREMA (11 luglio 2020) - «I rappresentanti delle società sportive cremasche ci hanno chiesto aiuti economici e maggiore chiarezza e semplificazione nelle regole da rispettare per lo svolgimento dell’attività. A queste richieste daremo delle risposte concrete». Si è espressa così Martina Cambiaghi, assessore regionale allo Sport, ospite nel pomeriggio in città. Invitata dal consigliere comunale della Lega, Andrea Agazzi, l’assessore ha dapprima incontrato la commissione sport a palazzo municipale, dopodiché ha visitato il velodromo Pierino Baffi e infine si è fermata per parlare con la stampa al centro sportivo Al Tennis. Sono pronti due bandi regionali per finanziare manutenzioni a impianti sportivi e per sostenere le società.

