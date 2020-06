VIDEO Cadavere trovato in un cantiere, la polizia sul luogo del ritrovamento del corpo

CREMA (29 giugno 2020) - E' giallo a Crema dopo il ritrovamento di un cadavere con un buco in testa all'interno di un cantiere.

La macabra scoperta è avvenuta questa mattina una manciata di minuti prima delle 8, in via Mazzolari, quartiere Sabbioni. Il cadavere è stato trovato a terra da alcuni operai che stavano iniziando il turno di lavoro. Secondo le prime informazioni si tratta di un uomo di circa 30 anni. Le indagini della polizia - intervenuta sul posto con la scientifica - sono in corso e al momento non si esclude nulla: dall'omicidio al suicidio.

In via Mazzolari è arrivato anche il 118 con un'ambulanza della Croce verde di Crema e un'automedica, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo