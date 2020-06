VIDEO Riaperto il ponte di via Cadorna, torna a doppio senso

CREMA (25 giugno 2020) - Sul ponte di via Cadorna è tornato il doppio senso di marcia, seppur con nuovi limiti: 30 chilometri orari come velocità massima e distanziamento di 15 metri tra un veicolo e l’altro. Oggi è stata completata la posa dei due portali che impediscono fisicamente ai mezzi alti oltre 200 centimetri di impegnare il manufatto che scavalca il fiume Serio. Un lavoro atteso da mesi, addirittura dallo scorso 20 gennaio, quando per la prima volta il Comune aveva chiuso la corsia di marcia che da piazzale delle Rimembranze porta nei quartieri di Castelnuovo e San Bernardino. Un provvedimento preso su indicazione dei tecnici che avevano effettuato le indagini sulla tenuta statica del ponte, la cui costruzione risale alla fine del XIX secolo. Obiettivo diminuire i carichi, bloccando innanzitutto i tir che, nonostante il divieto di transito esista da sempre, non di rado utilizzavano il manufatto. Nel corso dei mesi sono stati anche installati due dossi rallentatori alle estremità della struttura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO