VIDEO Eugenio Zanoncelli portato in carcere a Cremona

CREMA (25 giugno 2020) - Terminato l'interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Crema, davanti al sostituto procuratore Milda Milli, l'operaio 56 enne Eugenio Zanoncelli, è stato tradotto nel carcere di Ca' del Ferro a Cremona. L'uomo ieri sera ha ucciso la moglie Morena Designati di 49 anni nella loro villetta di Palazzo Pignano. Fuggito in auto dopo l'omicidio, l'uomo è stato catturato questa mattina dai carabinieri a Rivolta d'Adda, al confine con la Bergamasca. La coppia viveva nella villetta a schiera da 20 anni e ha un figlio di 12 anni che, secondo quanto si è saputo, è rientrato in casa dopo l'omicidio ma non si sarebbe accorto di nulla in quanto il padre lo ha accompagnato dallo zio (il fratello di Zanoncelli) che abita ad Agnadello.

