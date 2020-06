VIDEO Dissesto del fondo stradale del parcheggio di via Antonio Magri

CREMA (16 giugno 2020) - Gravi problemi di dissesto del fondo stradale del parcheggio di via Antonio Magri. Di tempo, dalla prima segnalazione, ne è passato parecchio. Ma la pavimentazione del parcheggio di via Magri è sempre instabile. Instabile al punto da costituire per un pedone motivo di pericolo. Le mattonelle in cemento che ricoprono il fondo sono per la stragrande maggioranza instabili. Talmente instabili che, ogni volta che un'automobile entra, si sente il rumore anche ad una certa distanza. Al di là del fastidio sonoro, il vero problema è il fatto che queste mattonelle, di medie dimensioni, traballano e rischiano di far inciampare le persone. Per un disabile che si muove in carrozzina, il parcheggio sarebbe assolutamente impraticabile e infatti gli stalli riservati sono sempre vuoti. Il problema era già stato segnalato un paio di anni fa, ma a quanto pare senza fortuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO