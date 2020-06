VIDEO Rsa, Camillo Lucchi: percorso per i parenti per salutare i famigliari

CREMA (12 giugno 2020) - Le visite saranno anche vietate, ma alla Fondazione Benefattori Cremaschi, in particolare nella residenza sanitaria assistenziale Camillo Lucchi di via Zurla, parenti e ospiti si possono comunque incontrare, seppur a distanza: possono parlare, guardarsi negli occhi, insomma tornare a quel contatto umano mancato per i lunghi mesi del lockdown. Merito dello staff della struttura che ha trovato l’escamotage per aggirare l’ostacolo, garantendo ovviamente il massimo rispetto delle disposizioni di sicurezza, emanate nei mesi scorsi da governo e Regione, per evitare il contagio da Coronavirus. L’incontro avviene ad almeno tre metri di distanza, ben oltre lo spazio di sicurezza. I parenti non entrano mai in contatto diretto con gli ospiti.

